Pimenta Neves aguarda em delegacia por vaga em prisão O jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves, condenado pela morte da também jornalista Sandra Gomide, foi transferido, às 23h30 da noite de ontem, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro da capital paulista, para a carceragem do 2º Distrito Policial, do Bom Retiro, também no centro. Pimenta Neves passou toda a madrugada na delegacia, à espera de uma vaga em algum presídio paulista. A transferência, segundo os policiais, caso ocorra, só será feira depois das 8 horas.