Pimentão lidera ranking do agrotóxico

Levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em amostras de frutas, verduras, legumes e grãos à venda para o consumidor revela uso indiscriminado de agrotóxico no País. Das 3.130 amostras coletadas, 29% apresentaram problemas, que vão desde uso de defensivos não permitidos para a cultura ou sem registro no País até alto grau de resíduos de agrotóxicos no alimento.

Pelo segundo ano consecutivo, o pimentão teve o maior índice de irregularidades: 80% das amostras foram consideradas insatisfatórias. Em seguida estão uva, pepino e morango (mais informações nesta página).

"Os números preocupam", avaliou o presidente em exercício da Anvisa, Dirceu Barbano. "Agrotóxico é veneno, seu uso tem de ser feito com limite."

Conforme revelou o Estado no último dia 30, o Brasil se tornou o principal destino de agrotóxicos banidos em outros países. Nas lavouras brasileiras são usados pelo menos dez produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos e um deles até no Paraguai.

O diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal, Eduardo Daher, questionou dados da pesquisa. Para ele, o relevante é o porcentual de amostras que apresenta resíduos acima do permitido: 2,8%. "O uso de produtos não autorizados para determinadas culturas, equivalente a 23,8% das amostras, não me comove." Daher argumentou que a metodologia não foi revelada. "O estudo serve apenas para levar pânico desnecessário à população."

A análise foi feita em 26 Estados. Dados de São Paulo não foram revelados, porque o Estado usa metodologia própria para avaliar os resultados. Para o estudo, foi pesquisada a presença de 234 tipos de agrotóxicos em 20 culturas. Batata, banana, feijão e maçã foram as que apresentaram menor índice de problemas.

Uma das maiores preocupações está no alto grau de uso de produtos sob reavaliação da Anvisa por causa do alto risco à saúde. O trabalho revelou o emprego desses agrotóxicos em culturas para as quais não há autorização. No momento do registro, é definido em que culturas o agrotóxico pode ser aplicado.

"O desrespeito dessa recomendação aumenta o risco do consumo de resíduos desses agrotóxicos, porque eles não são levados em conta no cálculo do impacto na ingestão diária", explicou o gerente de toxicologia da Anvisa, Luiz Meirelles. O consumo de agrotóxicos em porcentuais acima do recomendado dificilmente é notado no dia a dia. "As doenças vêm a longo prazo. Só em casos de contato com grande quantidade do produto é que surgem as intoxicações."

Em 2008, a agência iniciou a reavaliação toxicológica de 14 substâncias ativas de agrotóxicos. Entre riscos apontados estão problemas neurológicos, câncer e distúrbios no sistema endócrino. Na lista dos produtos reavaliados, 12 foram banidos em outros países. Enquanto o processo de nova análise não é concluído, o consumo do produto no Brasil aumenta.

Em 15 das 20 culturas foram encontrados ingredientes em processo de reavaliação. Outro problema é o aumento das amostras em que foi detectado o uso de produtos que não estão registrados no País. "Esse é o pior dos mundos. Não sabemos que substâncias estão nos produtos, em que quantidade. É o descontrole total", resume Meirelles.

CULTURAS

Usaram de forma irregular agrotóxicos que estão em reavaliação

Culturas de uva, tomate, pimentão, pepino, morango, manga, mamão, laranja, feijão, couve, cenoura, cebola, beterraba, arroz e alface

Culturas com registro de uso de agrotóxicos banidos ou com registro excluído Abacaxi, arroz, feijão, maçã, mamão, morango, uva

Substâncias em reavaliação encontradas nas análises

- Endossulfan (encontrado nas culturas de pepino, pimentão e beterraba): Desregulação endócrina e toxicidade reprodutiva

- Acefato (encontrado nas culturas de cebola e cenoura): Neurotoxicidade, carcinogenicidade e toxicidade reprodutiva

- Metamidofós (encontrado nas culturas de pimentão, tomate e alface): Neurotoxicidade