Pimentão pode ajudar a controlar o fungo oídio Uma pesquisa do Instituto Agronômico (IAC-Apta) pode ajudar os produtores no combate ao oídio, a principal doença fúngica da pimenta. A pesquisadora Arlete Marthi T. de Melo descobriu que híbridos de pimenta originados do cruzamento entre um pimentão não comercial, resistente ao fungo, e a pimenta-doce, adquirem resistência natural à doença. A pesquisa interessa aos produtores que utilizam estufas, onde há maior incidência do fungo. O trabalho não está completo, mas já tem bons resultados. "Esperamos que o resultado se mantenha nos testes de campo, e nos cruzamentos com outras variedades", diz Arlete.