Pimenteira, mais um fruto das belas noites da Lapa Quem frequenta a Lapa e presta alguma atenção em quem está tocando sabe quem é Pedro Miranda, pandeiro e voz dos grupos de samba Semente e Samba de Fato. Quem é do carnaval de rua e sai em blocos como o Cordão do Boitatá também - ele é um dos seus fundadores. Aos que querem conhecer seu trabalho como cantor está aí Pimenteira, seu segundo CD, que será lançando hoje, às 21 horas, na Sala Guiomar Novaes da Funarte, com participação da cantora Verônica Ferriani.