Pimentel evita analisar causas do desabamento em MG Ex-aliado do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), o candidato do PT ao governo de Minas, o ex-ministro Fernando Pimentel, evitou fazer avaliações sobre as responsabilidades pelo desabamento do Viaduto Guararapes, ocorrido na quinta-feira, 3, na capital mineira. O petista foi um dos padrinhos políticos da primeira candidatura de Lacerda ao Executivo municipal, em 2008, ao lado do então governador e atual senador Aécio Neves (PSDB-MG), e nesta sexta, 4, poupou o ex-aliado de qualquer crítica em relação ao colapso da estrutura, que causou as mortes de duas pessoas e deixou 22 pessoas feridas - sendo que apenas uma continuava internada na tarde de hoje.