Pimentel fala em 'obrigação' de se ter insulina humana

De acordo com ele, o Brasil hoje é o "terceiro, quarto, às vezes o segundo" maior mercado do mundo para "todo e qualquer produto", o que requer produção nacional. "De grampo de cabelo a avião a jato, o Brasil está entre os cinco maiores mercados do mundo", afirmou.

"Estamos celebrando aqui o sucesso de uma política industrial. A presidenta Dilma nos orientou a construir um programa de política industrial com uma concepção singela, mas que durante muito tempo esteve afastada do cenário econômico brasileiro", disse Pimentel, em referência ao Plano Brasil Maior e explicando o conceito de reforçar a indústria nacional. "Aqui nós estamos diante de um exemplo vitorioso e bem sucedido de um segmento que mais tem conseguido avanços dentro do plano Brasil Maior", afirmou, sobre o complexo industrial do setor da saúde, enaltecendo a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Padilha, que também participou do evento, aproveitou para reiterar pontos do pacote de iniciativas que visam impulsionar a indústria brasileira no setor de saúde com parcerias para o desenvolvimento produtivo entre laboratórios públicos e privados. Sobre a produção de insulina humana, Padilha disse que "retomar a produção também não é só medida de inovação tecnológica, é também de segurança para os pacientes".