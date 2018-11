Pimentel reafirma que não há guerra comercial com Argentina O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, reafirmou nesta segunda-feira que as barreiras à importação de veículos adotadas pelo Brasil na semana passada não representam ruptura com a Argentina ou uma guerra comercial com o país vizinho, principal nação atingida pelas medidas.