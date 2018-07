Pimentel rejeita pessimismo com PIB e vê dinamismo econômico O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, rejeitou nesta quarta-feira projeções "pessimistas" sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), e avaliou que as medidas adotadas pelo governo recentemente devem impulsionar o investimento na segunda metade do ano.