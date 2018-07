PIMP MY RIDE ...AND BURGER Hambúrgueres, quitutes de inspiração americana (como as 'Buffalo Wings', R$ 21), cervejas importadas, uma carta de drinques inventivos e, sim, uma oficina de customização de motos dividem as atenções na Rock n'Cycles Bar & Burger , aberta na última semana de junho. R. Tabapuã, 1348, Itaim Bibi, 3071-2118. 12h/últ. cliente (fecha dom.). Cc.: M. e V.