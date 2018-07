Pinacoteca abre mostra sobre cubismo A Pinacoteca do Estado inaugura hoje a exposição O Cubismo e Seus Entornos nas Coleções da Telefônica, com 35 obras de autores como Juan Gris, André Lhote e Torres Garcia. Como parte da abertura, será realizada hoje, às 11h30, no museu, uma mesa-redonda sobre cubismo com Diana Beatriz Wechsler, professora da Universidade de Buenos Aires, e com Eugenio Carmona, professor da Universidade de Málaga e curador da exposição, que ficará em cartaz até 1º de novembro. A Pinacoteca fica na Praça da Luz, 2. A entrada hoje é gratuita, mas para participar da palestra é necessário se inscrever com uma hora de antecedência.