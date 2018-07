Piñera homenageia vítimas de tragédia em Santa Maria Na cerimônia de encerramento da reunião da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (CELAC) com a União Europeia, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, abriu seu discurso pedindo aos chefes de Estado e de governo presentes que ficassem de pé e fizessem um minuto de silêncio em respeito às centenas de mortos na tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.