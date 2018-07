Pinguim aparece no litoral da Paraíba

Ao avistar o animal, frequentadores da praia ligaram para o Batalhão de Polícia Ambiental, que fez o resgate e encaminhou o pinguim ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama.

De acordo com informações do superintendente do Ibama na Paraíba, Ronilson José da Paz, este é o segundo ano em que espécies de pinguim são encontradas nas praias de João Pessoa. Em 2009, também foi encontrado um exemplar dessa mesma espécie na praia do Cabo Branco. "Geralmente, esses animais são avistados até a Bahia. Entretanto, devido à frente fria do último final de semana, o pinguim deve ter-se perdido de seus companheiros", explicou.

Resgate

O médico veterinário do Cetas, Paulo Guilherme Carniel Wagner, recomenda aos pescadores e à população em geral que, ao avistarem pinguins no mar, não os retirem de dentro da água, deixando as aves seguirem sua rota naturalmente.

"Caso os pinguins estejam na praia, aparentando fraqueza ou debilidade física, ao serem recolhidos não devem ser acondicionados em ambientes frios ou com gelo. As pessoas devem colocá-los em uma caixa, acomodá-los em ambiente calmo para evitar estresse e ligar imediatamente para o Ibama ou para o Batalhão de Polícia Ambiental", orienta.