'Pingüim' é preso em sorveteria por roubar turistas em SP

Pela segunda vez, o assaltante Pingüim - que ganhou esse apelido por ter 1,5 metro de altura e andar de forma desengonçada - foi preso. Márcio da Silva Kogiso, de 29 anos, é especializado em roubar turistas que desembarcam no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Pingüim foi preso por policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic)enquanto tomava sorvete, no domingo, no Jardim Santa Rita, em Diadema, no ABC paulista. O criminoso é acusado de participar de cerca de 50 assaltos a turistas. "Ele e os comparsas ficavam de moto perto do Vale do Anhangabaú à espera de um taxi da empresa que presta serviço em Guarulhos. Se o taxista seguia depois para a Avenida 23 de Maio ou para a 9 de Julho, os bandidos iam atrás porque sabiam que teriam uma vítima com objetos caros", disse o delegado Edson Santi. Em geral, as vítimas eram hóspedes de hotéis. A abordagem dos criminosos se dava na hora em que a vítima desembarcava do táxi e o motorista abria o porta-malas. Os bandidos atacavam em dupla. E um terceiro acompanhava a ação de perto e geralmente levava os objetos roubados. O delegado contou que, por ser dia de eleição, Kogiso só poderia ser preso em flagrante. Mas o criminoso apresentou aos policiais um RG falso em nome de Márcio da Silva de Oliveira. E a polícia encontrou uma pistola calibre 380 na casa dele - o que justificou a sua prisão. Os investigadores encontraram na casa de Pingüim 21 calculadoras financeiras, 10 relógios, 9 pares de óculos, 4 celulares, 4 pen drives, além de malas de viagem, roupas e jóias. Segundo o delegado, Kogiso foi preso pela primeira vez no começo do mês de outubro de 2006, no bairro do Jabaquara, zona sul, ao tentar fugir da polícia. O criminoso foi levado para o 35º Distrito Policial, no Jabaquara. Como não tinha ficha criminal, ficou apenas cinco dias no CDP de Vila Independência e saiu pela porta da frente, graças a seu advogado. Depois de solto, continuou a participar de roubos a turistas. O delegado contou que Pingüim não entregou os comparsas. "Ele disse: ‘Com o meu tamanho, se eu contar quem corre comigo, vai ficar pequeno (ruim) pra mim’."