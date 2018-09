Pinguim rebelde vai ficar de castigo

Por causa de seu comportamento rebelde e ciumento, um pinguim adolescente que vive no Guarujá será obrigado a passar férias forçadas de quatro meses em Santos. Nascido em dezembro de 2008 no Aquário Acqua Mundo, no Guarujá, litoral paulista, o pinguim-de-magalhães tem atrapalhado a reprodução de seus pais e, por isso, será transferido para o Aquário Municipal de Santos na próxima semana.

"Primeiro, ele passou a barbarizar os pais, desfazia o ninho que o pai fazia", relata o biólogo Paulo de Tarso, que trabalha nos aquários de Santos e Guarujá. "Eu colocava palha e os gravetos para os pais fazerem o ninho, e ele tirava tudo e jogava na água", completa a bióloga Joyce Mendes.

"Depois ele queria voltar para o ninho, mas não cabia com os pais e o ovo. E, com esse comportamento estabanado, ele acabou quebrando o ovo", diz Tarso. "A ave já estava bem formada. Fiquei aborrecida com a perda do ovo", afirma Joyce.

Segundo ele, o pinguim foi batizado de Demo por ser um "demoninho". "É que ele apavora", brinca o biólogo.

De acordo com Tarso, a imaturidade de Demo havia sido percebida antes. "Ele deveria ficar de seis a sete meses com o pais e daí passar a viver uma vida livre, independente. Mas ele ultrapassou esse tempo e só com nove meses começou a sair do ninho e se socializar. Daí, em setembro, os pais colocaram outro ovo e ele voltou a ser adolescente", relata o biólogo. Os pais de Demo têm cerca de 7 anos.

O especialista revela que, como a reprodução de pinguins em cativeiro é rara, o comportamento do filhote tem sido avaliado em planilhas e acompanhado pela comunidade científica.

"Há apenas sete pinguinários no Brasil, todos com aves recuperadas. E só os aquários do Guarujá e de Santos conseguiram obter a procriação do pinguim-de-magalhães", explica Tarso, contando que esses animais chegam à costa com cerca de 1 ano e se tornam maduros (aptos para reprodução) apenas com 5 ou 6 anos de idade. Em média, a espécie vive de 12 a 14 anos.

Separação. Com a chegada de uma nova temporada reprodutiva, em setembro, os biólogos do Acqua Mundo optaram por separar Demo dos pais. O objetivo era evitar que ele atrapalhasse a vinda de seu irmão. "A gente esperava que nesta temporada o comportamento fosse diferente. Mas ele continuou apavorando. Não deixava o pai montar o ninho e tirava a palha. Agora, ele foi isolado", continua o biólogo.

"Acertamos com o Aquário de Santos e estamos esperando uma autorização do Ibama para ele poder passar quatro meses com a colônia de lá e depois retornar ao Guarujá", diz Tarso. Esse período será suficiente para que seu irmão mais novo nasça e se torne independente dos pais.

No isolamento, enquanto aguarda sua transferência para Santos, Demo tem demonstrado impaciência e passou a comer menos. Seus pais já puseram outro ovo e, se tudo der certo, em dezembro o pinguim ciumento, enfim, deixará de ser filho único.

Aves marinhas. Os pinguins são aves marinhas pertencentes à família Sphenicidae. A maturidade sexual ocorre por volta dos 4 ou 5 anos. A fêmea coloca um ovo, mas em um prazo de três dias, pode botar um segundo.

Durante 39 a 42 dias que o ovo fica no ninho, os pais se revezam para tomar conta. Para alimentar o filhote, a mãe regurgita o próprio alimento. A alimentação se baseia em peixes e moluscos caçados na natureza. No cativeiro, a comida é sardinha.

Os pinguins vivem em grandes colônias e são muito parecidos entre si no que se refere à coloração e forma do corpo. O animal jovem tem a plumagem acinzentada e as faixas brancas do corpo ainda são indefinidas. Já adulto adquire uma máscara preta no rosto, contornada por uma faixa branca que começa na parte de cima do bico e vai até a linha do pescoço.

Esses pinguins são aves marinhas migratórias vindas da Argentina e do Chile. Em geral, estão distribuídas no Hemisfério Sul desde a Antártica até o Equador nas ilhas Galápagos (pinguins-de-Galápagos). Há 18 espécies e 5 delas vivem no gelo. A espécie de magalhães é a que mais ocorre no Brasil, trazida por correntes frias vindas do sul.

De acordo com o aquário Acqua Mundo, elas são aves incapazes de voar, mas nadam muito bem e, por isso, passam a maior parte do tempo no mar. / COLABOROU MARICI CAPITELLI, JORNAL DA TARDE