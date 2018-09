Pinguins 'apoiam time da' Coreia do Sul

Um aquário na Coreia do Sul promoveu uma inusitada partida de futebol na quinta-feira, para incentivar a seleção sul-coreana na Copa do Mundo da África do Sul: um jogo com 11 pinguins.

A partida aconteceu nos arredores da capital, Seoul, e as 11 aves vestiam o uniforme da seleção sul-coreana.

A bola usada na contenda foi a mal falada Jabulani, oficial da Copa de 2010.

A Coreia do Sul está no mesmo grupo que Argentina, Nigeria e Grécia. Em 2002, na Copa do Japão e da Coreia, os sul-coreanos chegaram às semifinais do campeonato.

Um funcionário do aquário sul-coreano afirmou que a ideia do jogo com pinguins é dar apoio para que a seleção do país chegue à próxima fase. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.