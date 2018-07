Pinguins de magalhães aparecem novamente no litoral da Bahia

Três pinguins Spheniscus magellanicus, conhecidos como pinguim-de-magalhães, apareceram no litoral do Estado da Bahia na última semana.

Os animais foram encontrados nas praias de Paripe, Morro de São Paulo e Farol da Barra e encaminhados para o Instituto Mamíferos Aquáticos, em Salvador.

Segundo informações do instituto, um dos animais estava com a saúde perfeita e dois estavam debilitados. Um deles morreu.

Os pinguins, da mesma espécie dos 1.600 animais que estiveram no litoral da Bahia e de Sergipe no ano passado, passaram por exames e permanecerão no instituto por um período de reabilitação de cerca de três meses.