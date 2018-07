Pingüins resgatados na Bahia voltarão para a Argentina

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que os cerca de 500 pingüins que foram resgatados na Bahia serão levados de volta para seu habitat de origem, a Patagônia, na Argentina. No início de outubro, eles serão transportados para o Rio Grande do Sul, onde serão avaliados e cuidados até serem colocados em uma corrente marítima que os levará para a Argentina. Além do Ibama, participam da operação para a devolução dos pingüins o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA), com o apoio da Petrobras, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e Aeronáutica.