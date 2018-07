Pinheiro e João Henrique estão empatados em Salvador, diz Ibope Pesquisa realizada pelo Ibope e divulgada pela TV Bahia nesta sexta-feira aponta empate entre Walter Pinheiro (PT) e João Henrique (PMDB) para o segundo turno da eleição à prefeitura de Salvador. Pinheiro e João Henrique têm 44 por cento das intenções de voto cada um. O empate se repete se considerados apenas os votos válidos. Neste caso, os dois candidatos ficam com 50 por cento. Esta é a primeira sondagem divulgada na capital baiana desde as eleições do dia 5, quando o candidato peemedebista passou ao segundo turno com 30,97 por cento dos votos, e o petista com 30,06 por cento. Eles iniciaram o primeiro turno em terceiro e quarto lugares, respectivamente. O horário eleitoral gratuito do segundo turno em Salvador começou na segunda-feira passada e João Henrique e Walter Pinheiro já intensificaram os ataques de parte a parte. A diferença é que, desta vez, estão evitando citar o nome do adversário. Repetindo a disputa do primeiro turno os dois utilizam o rádio e a televisão para afirmar, novamente e cada um a seu modo, quem é o "candidato preferido do presidente Lula." A disputa envolvendo candidatos do PT e do PMDB, partidos que compõem a base de sustentação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está colocando em confronto, também, os líderes dos dois partidos na Bahia. O governador Jaques Wagner (PT) e o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), estão totalmente comprometidos com as campanhas de seus candidatos. O Ibope ouviu 805 eleitores nesta quinta e sexta-feiras. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)