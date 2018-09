Pinpoo volta para casa e tem tratamento de celebridade

A aventura do animal perdido no Aeroporto Salgado Filho mobilizou a dona, comunidades de Porto Alegre e Alvorada, funcionários da Infraero e da GolLog, soldados da Brigada Militar e boa parte da imprensa nacional, que deu grande cobertura ao caso.

Pinpoo tem 11 meses, é resultado do cruzamento das raças pinscher e poodle, e viajaria como carga de Porto Alegre para Vitória (ES) no dia último dia 2. Iria acompanhar a dona nas férias em Guarapari. Mas, segundo funcionários do aeroporto informaram à aposentada, escapou da caixa de transporte e sumiu.

Ao saber da fuga, Nair voltou à capital gaúcha e passou a procurar seu bichinho diariamente no aeroporto e torceu o tornozelo durante a procura. Na segunda-feira, chegou a levar para uma clínica um cachorro semelhante a Pinpoo que moradores de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, haviam encontrado e encaminhado ao aeroporto. Na terça-feira, no entanto, concluiu que aquele animal não tinha reações iguais ao seu e retomou as buscas.

A busca terminou no final da noite de ontem, quando três policiais militares foram à casa da aposentada e entregaram a ela o verdadeiro Pinpoo. O cachorro logo pulou no colo da dona, encheu-a de lambidas e recebeu diversos beijos. "É ele, com todos os defeitos e manias", afirmou a dona, manifestando tanta certeza que deixou até de falar em DNA, exame ao qual admitia recorrer para dirimir dúvidas sobre a origem do suposto Pinpoo, ainda internado sob responsabilidade da GolLog.

O fim da novela também revelou como Pinpoo passou os dias em que esteve sumido. O cachorro perdeu-se num matagal próximo ao hangar do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, do outro lado da pista do aeroporto na perspectiva de quem está no terminal de passageiros. No sábado, foi visto por policiais militares que trabalham no local, mas mostrou-se amedrontado e fugia diante de qualquer movimento ou dos sinalizadores luminosos dos veículos.

Supondo que o cão arredio fosse Pinpoo, os policiais trataram de atraí-lo com comida. Na noite de ontem, o cachorro não resistiu ao cheiro de um pedaço de frango e entrou numa sala, onde foi fechado. Para ter certeza de que estava diante do animal extraviado, o sargento Paulo Ribas chamou-o pelo nome. Pinpoo atendeu. Poucas horas depois, três policiais militares entregaram o cachorro à dona.

No dia seguinte, a aposentada levou seu cão ao veterinário, onde constatou que ele está bem, e até ao Jornal do Almoço, da RBS TV, onde deu entrevista ao lado do sargento Ribas. "Ele é de estar sempre de olho em mim, mas não é de muito colo", narrou, segurando Pinpoo, que dormia.

A GolLog informou, por sua assessoria de imprensa, que o suposto Pinpoo, aquele que está numa clínica, será encaminhado à adoção. A aposentada promete processar a empresa pelos danos que sofreu. A GolLog não emitiu comentários sobre a intenção da cliente.