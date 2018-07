Pintor teria confessado assassinato de irmãs em Mogi das Cruzes

Atualizada às 19h47

SÃO PAULO - As irmãs Renata de Cassia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos, foram encontradas mortas na última sexta-feira, 11, dentro da casa, na Rua Mariana Najar, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), elas apresentavam cortes no pescoço e sinais de estupro.

O pintor Antônio Carlos Rodrigues da Silva Júnior, de 30 anos e que fazia serviços na casa, também foi encontrado ferido dentro da residência. Ele teria confessado o assassinato das duas irmãs, que foram enterradas por volta das 17h30 deste sábado, 12, no cemitério Parque das Oliveiras.

No momento em que a Polícia Militar foi acionada, o agressor ainda estaria dentro da residência. Ao chegarem, os PMs encontraram as portas da garagem abertas e o pintor se arrastando em direção à entrada. O pai da garota foi encontrado transtornado dentro da casa.

A empregada da família disse à polícia que saiu da casa às 17h, deixando as irmãs sozinhas com o pintor e um homem que limpava a piscina. Este último ainda não foi encontrado. Vizinhos disseram que a família planejava mudar-se, pois havia recebido ameaças de morte.

Foram apreendidos uma faca no hall de entrada. Na cozinha, havia mais uma faca. Uma terceira faca foi encontrada no lavabo. Também foram apreendidos quatro celulares, um chip de celular, seis processos criminais e as roupas do pintor, que estavam sujas de sangue.

O caso foi registrado no 1º Departamento de Polícia de Mogi como homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado.