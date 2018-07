Pintura de Rothko é desfigurada na Tate Modern, em Londres

"Houve um incidente na Tate Modern em que um visitante desfigurou um dos Murais Seagram, de Rothko, aplicando uma pequena área de tinta na pintura", acrescentou.

Rothko, considerado um dos artistas mais importantes do século XX e cujas obras são vendidas por milhões de dólares, recebeu a encomenda de pintar os Murais Seagram nos anos 1950 para o novo restaurante do Four Seasons de Nova York.

Vários deles terminaram na coleção da Tate depois de serem doados, e a Tate descreve a famosa série de retângulos de contornos suaves e coloridos como "icônica".

Tim Wright escreveu no Twitter que testemunhou o incidente e postou uma fotografia da tela danificada.

"Muito estranho, ele ficou sentado por um tempo e derente se dirigiu (à obra) e foi embora às pressas. O rapaz calmamente andou, tirou uma caneta e rabiscou", relatou Wright.