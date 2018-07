Pinturas de Dalí podem ajudar a 'prever' surto

Estudo com portadores de esquizofrenia, divulgado pela Revista de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), indica que pinturas do espanhol Salvador Dalí (1904-1989) podem servir de ferramenta para avaliar alterações na percepção de formas e tamanhos, comuns quando o doente está prestes a entrar em surto.

A avaliação pode ajudar o médico a fazer um diagnóstico precoce e, assim, evitar as crises. "O surto traz muitos prejuízos para o doente", explica Maria Lúcia de Bustamante Simas, autora do trabalho ao lado de cinco pesquisadores das Universidades Federais de Pernambuco e Paraíba.

Foram feitos dois estudos, comparando grupo de doentes com outro de pessoas saudáveis. Os portadores de esquizofrenia percebiam as figuras das pinturas de Dalí em tamanho 1,5 a 3 vezes maior antes de entrar em surto. No segundo estudo, com pacientes depressivos, não foram detectadas alterações na percepção de tamanho.

Questionada sobre o porquê da utilização de pinturas de Salvador Dalí, Maria Lúcia explica que seus quadros não têm perspectiva linear. "Além disso, há muitos indícios na literatura de que o pintor tinha psicose. O comportamento e a escrita dele apontam para isso."

Dimensão. No Brasil, existem cerca de 1,8 milhão de esquizofrênicos. A cada ano, cerca de 50 mil manifestam a doença pela primeira vez. Ela atinge em igual proporção pessoas de ambos os sexos, mas, em geral, começa mais cedo no homem, por volta dos 20 a 25 anos de idade - na mulher, dos 25 aos 30.

Foi aos 25 que o engenheiro civil José Alberto Orsi, hoje com 43, teve o primeiro surto. "Até ser diagnosticado, enfrentei mais umas três crises", conta. Ele vê com otimismo a possibilidade de evitar os delírios e alucinações por meio do diagnóstico precoce. A cada surto, o paciente sofre um declínio cognitivo.

Segundo Maria Lúcia, a pesquisa foi iniciada em 2002 e, com o passar dos anos, a amostragem aumentada, chegando a 150 pessoas. Agora, a ideia é expandir o universo de pacientes investigados. "Para ter valor científico maior, é preciso trabalhar com mais pacientes." É justamente essa a crítica dos psiquiatras Fernando Portela e Rodrigo Bressan, ouvidos pela reportagem.

PARA ENTENDER

Esquizofrenia afeta 1%

A esquizofrenia é uma doença mental crônica. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela afeta cerca de 52 milhões de pessoas. A frequência é de 1 doente em cada 100 pessoas. Os esquizofrênicos sofrem com apatia, delírios e alucinações, sendo as auditivas mais comuns. Também têm alterações do pensamento: as ideias podem ficar confusas, desorganizadas ou desconexas, tornando o discurso do paciente difícil de compreender.