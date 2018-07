Pinturas milionárias são furtadas em museu na Holanda

Sete pinturas de artistas famosos como Pablo Picasso, Claude Monet, Paul Gauguin e Henri Matisse, que podem valer centenas de milhões de dólares, foram furtadas na madrugada de ontem de um museu de Roterdã, na Holanda.

Em nota publicada em sua página na internet, o Distrito Policial de Roterdã-Rijnmond afirmou que "descobertas preliminares mostram que o crime foi bem preparado".

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 3 horas. Um alarme soou e a companhia de segurança contratada pelo museu foi ao local e constatou o furto. Possíveis testemunhas estão sendo ouvidas e imagens gravadas passam por análises.

As sete obras furtadas são Tête d'Arlequin, de Picasso; La Liseuse en Blanc et Jaune, de Matisse: Waterloo Bridge, London e Charing Cross Bridge, London, de Monet: Femme Devant une Fenêtre Ouverte, Dite La Fiancée, de Gauguin; Woman with Eyes Closed, de Lucian Freud; e Autoportrait, de Meyer de Haan.

Segundo um especialista em buscar por pinturas furtadas, o bando sabia exatamente quais obras levar. "Esses ladrões só pegaram peixes grandes", afirmou Chris Marinello, diretor da Art Loss Register, base de dados internacional de obras de arte furtadas.

O furto no Museu Kunsthal é o maior desse tipo ocorrido na Holanda em muitos anos e é um duro golpe para a coleção privada da Fundação Triton, que fazia sua primeira exposição.

"É o maior pesadelo de todo diretor de museu", afirmou a diretora do Kunsthal, Emily Ansenk. Ela não revelou detalhes sobre a segurança do museu, limitando-se a dizer que ela é "de primeira" e "funcional". Entretanto, é toda feita por máquinas, sem o emprego de guardas.

Em 2010, quatro pinturas no valor de US$ 130 milhões foram levadas do Musée d'Art Moderne de Paris. / AP