Pinturas roubadas serão devolvidas hoje ao Masp Os quadros roubados do Museu de Arte de São Paulo (Masp), o Retrato de Suzanne Bloch, do pintor Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, do artista brasileiro Candido Portinari, recuperados pela polícia paulista, serão devolvidos hoje ao museu ainda na parte da manhã. Os quadros serão escoltados pela polícia, que agora busca o mentor do roubo, que pagou R$ 5 milhões pelo crime. O furto ocorreu no dia 20 de dezembro do ano passado e durou cerca de cinco minutos. As câmeras do museu registraram a ação dos bandidos. As obras são avaliadas em US$ 5 milhões e US$ 50 milhões, respectivamente.