Pioneira da luta gay nos EUA morre 2 meses após casar-se

A pioneira do ativismo pelos direitos das lésbicas nos Estados Unidos Del Martin, 87 anos, morreu na quarta-feira. Em junho, ela havia se casado com a companheira Phyllis Lyon, de 83, no primeiro dia após a legalização da união de casais de mesmo sexo na Califórnia. Phyllis estava com ela. "Desde que nos conhecemos, há 55 anos, nunca pude imaginar o dia em que ela não estaria ao meu lado", disse, em nota. As duas se casaram na prefeitura de San Francisco em 16 de junho. O prefeito Gavin Newson, que atuou como juiz de paz, escolheu-as para ser o primeiro casal gay a se unir legalmente na cidade em reconhecimento ao longo relacionamento de ambas e ao status delas na luta pelos direitos dos homossexuais. Del e Phyllis estavam entre os autores da ação que levou a Justiça da Califórnia autorizar a união de casais gays. Juntamente com seis outras mulheres, elas haviam fundado, em 1955, um clube para lésbicas que evoluiu em um grupo de defesa dos direitos das mulheres homossexuais. Elas escreveram um livro publicado em 1970, Lesbian/Woman, dizendo que as lésbicas deveriam ser vistas de um modo que fosse além da sexualidade. Newson ordenou que a bandeira dos EUA da prefeitura de San Francisco fosse hasteada a meio mastro.