Pioneiro do estudo do álcool

Morreu na noite de anteontem Romeu Corsini, ex-diretor e um dos fundadores da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP.

O pesquisador, que tinha 93 anos, formou-se em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP em 1942. Foi pioneiro na pesquisa do álcool como alternativa viável para a gasolina. Logo depois da crise do petróleo, participou do desenvolvimento do motor movido a partir do combustível feito da cana-de-açúcar.

Corsini também propôs a criação de uma rede de miniusinas de álcool integradas.