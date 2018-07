Pior chuva dos últimos 15 anos mata 4 pessoas em SP

A pior temporada de chuva registrada nos últimos 15 anos já matou pelo quatro pessoas no Estado de São Paulo, desde sábado, 11. De acordo com o mais recente balanço da Defesa Civil estadual, divulgado no começo da tarde desta segunda-feira, 14, ao menos sete pessoas morreram desde o último dia 1 de dezembro, quando foi iniciada a operação de alerta contra a temporada de chuvas de verão. Veja também: Chuva afeta vida de pelo menos 30 mil pessoas no litoral de SP Régis tem interdições após deslizamentos causados pelas chuvas Veja os pontos afetados por queda de barreiras no litoral de SP Veja no mapa as cidades mais afetadas pela chuva Neste período, as chuvas no Estado de São Paulo já deixaram 13.073 desalojados - pessoas que foram forçadas a deixar suas casas mas podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 313 desabrigados - aqueles que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Veja no mapa as cidades mais afetadas: Na manhã desta segunda, o Corpo de Bombeiros resgatou os corpos de duas vítimas do desabamento de uma casa soterrada por um barranco que deslizou em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, no interior paulista. Os corpos, provavelmente do casal que residia na casa, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Os bombeiros continuam realizando buscas no local. Os outros dois mortos são uma idosa que morreu afogada dentro de casa, em São José dos Campos, e um pescador em Peruíbe. As buscas em Jacupiranga foram prejudicadas pela chuva que voltou a cair na manhã desta segunda. Estradas rurais e parte da zona urbana continuam cobertas pelas águas. Os bairros Pindauba, Canha, Ribeirão do Salto, Pé da Serra, Guaraú, Lençol, Morangaba e Barro Branco estão isolados. Os moradores não conseguem passar nem a pé e estamos com falta de barcos. O prefeito João Batista de Andrade (PT) decretou situação de emergência, mas deve mudar o decreto para calamidade pública. Litoral sul e Vale do Ribeira Desde o sábado, a chuva não dá trégua ao litoral sul de São Paulo e às cidades do Vale do Ribeira. Peruíbe foi um dos municípios atingidos. Durante o domingo, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga o litoral às cidades do Vale do Ribeira, ficou 11 horas interditada entre Itariri e Peruíbe. Depois de realizado o trabalho de remoção da terra e lama no asfalto, os carros voltaram a utilizar o trecho entre os quilômetros os 344 e 359, que estavam bloqueados. Vale do Paraíba Outra área que sofreu com a enxurrada foi o Vale do Paraíba. A chuva que caiu em São José dos Campos na noite de sábado alagou 350 residências. Uma senhora de 85 anos, identificada como Maria do Rosário Oliveira Silva, que estava com a saúde debilitada, não conseguiu sair de sua cama e morreu afogada. Entre 20 horas e 22 horas de sábado, choveu em São José dos Campos pelo menos 40% de toda a água prevista para cair no mês inteiro na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, moradias construídas às margens do córrego do Cambuí, que atravessa seis bairros do município, ficaram com 1,65m de água. Os bombeiros tiveram de resgatar cerca de 70 pessoas que estavam numa igreja e acabaram ficando ilhados.