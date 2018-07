Pior colocada tem lista de espera por vaga

As inscrições para o sorteio eletrônico são feitas em setembro, mas geralmente não sobra vaga para os novatos, já que a prioridade é para os alunos promovidos das séries anteriores.

Para os dirigentes, que não quiseram se pronunciar oficialmente a respeito da última colocação da escola no exame do Enem, a má performance dos alunos do Centro Educacional do Sesi "talvez" possa ser justificada pela proposta da instituição.

"Não trabalhamos com a competição dentro da sala de aula para comparar resultados. Trabalhamos com o desenvolvimento de competências para aprender a ser, a fazer, a conviver e a conhecer. Essa é a maior sustentação da nossa proposta: investigar se o aluno aprendeu ou não e, quando ele deixar os bancos escolares, o que vai ser útil será o aprendizado obtido e não as notas ou conceitos", conforme está declarado no site do Sesi.

O ensino médio na unidade foi iniciado há três anos. Cada classe tem 32 alunos, que estudam em jornada parcial (período vespertino) e pagam uma mensalidade de R$ 188. A prioridade é para os filhos de trabalhadores das indústrias da região.

A partir do 2.º e do 3.º ano, os estudantes do ensino médio do Sesi podem participar, concomitantemente, da Escola Profissional Técnica do Senai, com chances de inserção no mercado de trabalho da região. Por isso, a procura por vagas é cada vez maior.