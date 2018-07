Piora estado da adolescente baleada por colega em SP A menina de 14 anos que levou um tiro acidental disparado por uma colega, de apenas 10 anos, entrou em coma profundo durante a noite desta quarta-feira, 11, e deverá ter morte cerebral decretada nas próximas horas, informa a assessoria de imprensa do Hospital Santa Marcelina, de São Paulo. A vítima, que estava grávida de três meses - foi atingida na cabeça, no início da tarde de hoje, em sua casa, na região de Guaianazes, zona Leste de São Paulo, quando chamou uma colega, de 10 anos, para ver a arma que seria do namorado, Josimário Oliveira, de 18 anos, com quem morava. Segundo as polícias civil e militar, o disparo foi acidental e a vítima teria chegado a incentivar que a menina puxasse o gatilho, por acreditar que o revólver (calibre 38) estivesse descarregado. Segundo o hospital, a adolescente sequer passará por cirurgia para tentar remover a bala, que se alojou em seu cérebro. Josimário afirmou que guardava a arma a pedido de um amigo, que não foi localizado. Ele foi preso, teve a fiança paga e liberado, mas foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal culposa. A menina que atirou, por ser menor de 12 anos, não foi encaminhada à Fundação Casa.