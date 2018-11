Piora estado de saúde de Chico Anysio

SÃO PAULO - O estado de saúde do humorista Chico Anysio, de 80 anos, piorou na noite desta segunda-feira, 26, e ele foi transferido novamente para unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, onde está internado desde o dia 22 de dezembro.

Segundo boletim do hospital, durante a noite foi diagnosticada uma pneumonia e Anysio está respirando com ajuda de aparelhos. Seu estado de saúde continua inspirando cuidados. Não há previsão de alta. Chico Anysio foi internado por conta de uma hemorragia digestiva.