Piora estado de saúde de Lídio Toledo Filho

Paraplégico e em coma induzido desde que foi baleado com três tiros em uma tentativa de assalto na noite do réveillon, o médico ortopedista Lídio Toledo Filho, de 34 anos, está com pneumonia. A doença foi constatada após exames de imagem no tórax e abdômen. O Hospital Samaritano, em Botafogo (Zona Sul) informou que a equipe médica ajustou os antibióticos para tratar o paciente, que permanece no Centro de Terapia Intensiva em estado grave. Sua mulher, Maria Cilene Trajano, de 35 anos, que também foi baleada com dois tiros no tórax, permanece internada na Clínica São José, no Humaitá. Segundo a assessoria do hospital, ela deixou a Unidade de Terapia Intensiva e pode ter alta ainda esta semana. O casal ia para uma festa de réveillon na Barra da Tijuca (Zona Oeste) quando foi alvejado por bandidos no Alto da Boa Vista. O pai do ortopedista é Lídio Toledo, ex-médico da seleção brasileira de futebol.