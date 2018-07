Pipocas e fritas "Como meu personagem de ficção, eu também sou do tipo que começa a comer quando fica estressado. Se as coisas saem mal ou ficam meio complicadas, eu agarro um pacote de batatas fritas ou um saco de pipocas e devoro. Minha mãe me ensinou esse método de automedicação há anos e continuo usando até hoje. Quando aparecem as dúvidas: batata frita. Alguns infortúnios pessoais e profissionais me levaram de volta à despensa e aos velhos hábitos. Nem lembro mais a última vez que fiz exercícios. E, caso lhe interesse, estou usando de volta aquelas calças mais largas. Ah, sim, também escrevi várias peças novas. Uma delas com o elegante título de Fat Pig (Porca Gorda). Veja bem, não estou afirmando que a criatividade está totalmente relacionada com a infelicidade pessoal, mas lembro de ter lido com respeito e reverência as histórias sobre Eugene O"Neill gritando atrás da porta fechada e arranhando a própria cara enquanto escrevia Longa Jornada Noite Adentro. Não aconteceu nada parecido por aqui, com certeza, mas se você prestar atenção, poderá escutar o crack-crack dos biscoitos sendo consumidos ao longo dos meus melhores trabalhos."