Piracicaba e Campinas terão palestra e curso Neste sábado dois eventos sobre plantas medicinais ocorrem no Estado de São Paulo. Promovida pela Casa do Produtor Rural (CPRural) da Esalq/USP, em Piracicaba (SP), a palestra "Plantas medicinais, aromáticas e condimentares: bases para um mercado promissor" abordará aspectos botânicos e agronômicos dessas plantas e o cultivo como fonte de renda. Na parte prática, será realizada uma visita ao Horto de Plantas Medicinais, para reconhecimento de espécies promissoras para o mercado, porte e hábito, ciclos e noções básicas de manejo. Tanto a palestra quanto a parte prática estarão sob comando do professor Lindolpho Capellari Júnior, do Departamento de Ciências Biológicas e coordenador do Grupo de Estudos Walter Accorsi (Gewa). Informações, tel. (0--19) 3429-4178. Já o curso "Plantas Medicinais: Aspectos do uso terapêutico e do cultivo orgânico" será realizado em Campinas (SP), com a médica Eloísa Pimentel de Magalhães e com o professor Pedro Mellilo de Magalhães, do Centro