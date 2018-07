Piracicaba-SP confirma terceira morte por gripe suína A Secretaria da Saúde de Piracicaba, no interior paulista, confirmou hoje mais uma morte decorrente do vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, elevando para três o número de vítimas fatais da doença no município. O exame que confirmou o diagnóstico foi analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.