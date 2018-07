Pirâmide enterrada há mais de um século é 'redescoberta'

Uma pirâmide que estava enterrada durante mais de um século voltou a ver a luz graças ao trabalho de especialistas que apresentaram nesta quinta-feira, 5, o achado na necrópole de Saqqara, nos arredores do Cairo. O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades Egípcias (CSA), Zahi Hawass, explicou aos jornalistas os segredos do "redescobrimento" da pirâmide, pertencente ao rei Minkauhor (2430 a.C.- 2420 a.C), por parte dos arqueólogos egípcios. Hawass apresentou como foi seu descobrimento da pirâmide, ainda que pouco depois, para surpresa dos jornalistas, esclareceu que na realidade o monumento foi achado pelo especialista alemão Karl Richard Lepsius (1810-1884), pai da egiptologia. Questionado pelos presentes, Hawass afirmou que, após seu descobrimento original, a pirâmide "desapareceu" debaixo da areia e agora uma equipe a desenterrou depois de um ano e meio de escavações. No entanto, quem for visitar o lugar não encontrará a típica estrutura piramidal de pedra que caracteriza estes monumentos, e sim um buraco escavado no solo com os restos "de uma câmara funerária (de uma pirâmide) e um caminho cerimonial empregado pelos sacerdotes de Anubis", prosseguiu o egiptólogo. "A câmara estava a uns 7, 6 metros abaixo da areia", disse Hawas. Na câmara, que se encontra por completo ao ar livre, descansa a tampa do sarcófago onde esteve enterrado o rei. Equipe trabalha na área da pirâmide onde está a tampa do sarcófago do rei Minkauhor. Foto: AP Na câmara, que se encontra por completo ao ar livre, descansa a tampa do sarcófago onde esteve enterrado o faraó. Junto aos vestígios da pirâmide, os vizinhos de três casas próximas observavam a apresentação. Hawass apontou para as casas e advertiu que seus moradores seriam "logo levados a outro lugar do vale", pois acredita-se que a entrada da pirâmide se encontra "abaixo desse povo." Os especialistas averiguaram que o monumento, conhecido como a pirâmide 29, pertencia a Minkauhor porque "o tamanho dos blocos de pedra, o material que está no sarcófago e o tamanho da tumba são típicos da dinastia V e o único faraó cuja pirâmide ainda não havia sido encontrada era ele." No entanto, ainda há muito mais a ser descoberto na zona arqueológica de Saqara, uma das maiores do Egito. "Ainda falta encontrarmos as pirâmides secundárias de Minkauhor", disse Hawass. "Estou certo de que há muito mais abaixo da areia." Matéria atualizada às 14h34 para acréscimo de informações