Piranhas voltam a atacar banhistas em Rancharia-SP Piranhas voltaram a atacar banhistas no balneário de Rancharia, no oeste paulista. Cerca de 14 pessoas foram mordidas no domingo (20). Os bombeiros socorreram a maioria dos feridos. "Fizemos curativos em nove pessoas com cortes nos pés e nos dedos. Elas (piranhas) arrancam o couro e fazem cortes profundos. No fim do ano passado houve um caso de mutilação", diz Edison de Souza Melo, de 44 anos, cabo do Corpo de Bombeiros da cidade. Outras cinco vítimas foram atendidas na Santa Casa.