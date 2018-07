Piratas 'capturam 30 tanques' na costa da Somália

Piratas capturaram um navio ucraniano na costa da Somália que levava 30 tanques T-72, segundo autoridades da Ucrânia. O Ministério do Exterior ucraniano disse que o navio tinha uma tripulação de 21 pessoas e navegava com uma bandeira de Belize para o porto de Mombasa, no Quênia. O ministério disse que o capitão do navio relatou que havia sido rodeado por três barcos com homens armados na quinta-feira à tarde. Uma reportagem da agência russa Interfax disse que o navio tinha uma carga de cerca de 30 tanques, assim como partes de veículos blindados. Andrew Mwngura, do Programa de Assistência aos Navegadores Marítimos do Quênia, confirmou à BBC que o navio levava uma carga de tanques. Os tanques seriam levados do Quênia ao sul do Sudão por terra. Não está claro onde exatamente o navio foi apreendido. Piratas Tem havido uma onda recente de pirataria na costa da Somália. Alguns piratas somalianos atualmente mantêm mais de uma dúzia de navios seqüestrados em Eyl, uma cidade na região semi-autônoma de Puntland. Insurgentes na Somália lutam contra tropas governamentais, aliados etíopes e forças de paz da União Africana em Mogadishu e outras partes do sul da Somália. Não se sabe de uma ligação entre os insurgentes e os piratas. O país não tem um governo nacional efetivo por 17 anos, levando a um colapso das leis e da ordem tanto em terra como no mar. Os Estados Unidos têm uma força antiterror em Djibouti, que faz fronteira com a Somália, e já realizaram vários ataques aéreos contra insurgentes islâmicos acusados de abrigar integrantes da al-Qaeda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.