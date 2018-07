Pirelli renova contrato para fornecer pneus da F1

A notícia já era esperada, pois a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse em outubro que o contrato seria mantido durante um "período de transição" não especificado, e que só então seria aberta uma concorrência.

A Pirelli na época falou em um contrato de cinco anos.

Os pneus da fábrica causaram polêmica no ano passado, quando precisaram ser redesenhados após uma série de estouros.

A empresa italiana anunciou que mudanças no regulamento esportivo permitirão uma ampliação do período de testes. Com as novas regras, um dos 12 dias de testes da pré-temporada oficial será dedicado exclusivamente a testes com pneus de chuva.

(Reportagem de Alan Baldwin)