Pisando no freio

"A quadra está no mesmo lugar", constata o advogado Maximilian Paschoal, de 39 anos, ao chegar ao Colégio Vértice, no Campo Belo, mais de duas décadas depois de sua formatura. "Foi o professor Marcão quem me trouxe para estudar aqui."

Marco Logar, o Marcão, de 58, era professor de educação física em outro colégio, na Vila Mariana, na época da fundação do Vértice. Com a desculpa de fazer os treinos esportivos em um lugar diferente, Marcão aos poucos levou Max e mais 15 alunos da escola onde dava aulas e formou a primeira turma de ensino médio do colégio. "Um dia falei: vocês querem estudar de verdade, para valer?", lembra o professor, hoje integrante da diretoria do Vértice.

Foi o próprio Max quem decidiu mudar de escola, ainda que o novo colégio fosse mais longe de sua casa e pouco conhecido. "Quando falei que ia para o Vértice, todos se espantaram", conta. Hoje, o Vértice tem fama nacional. Depois de figurar por quatro anos seguidos em primeiro lugar do ranking do Enem em São Paulo, este ano encabeça a lista nacional.

A turma de Max no ensino médio tinha 23 alunos. "O que mais me recordo daqui é das salas pequenas, diferente da escola anterior e das outras em geral", diz. "Não tinha espaço para a turma do fundão." Além de pequenas, as salas de aula do Vértice são largas e não deixam espaço para os mais bagunceiros. Nesse ambiente, regras e hábitos são termos levados a sério.

Enquanto passeiam pelo labirinto de paredes amarelas - segundo o professor, a cor foi escolhida por ser "estimulante" para os alunos -, Marco chama a atenção de um aluno aqui e ali. "Ricardo, devolve o brinquedo", diz para um menino de 3 anos. "Não tenho filhos. Nem precisa, aqui tenho 900."

Max diz que o jeito paternal e austero é uma característica marcante do professor. "Sempre confiamos muito nele, inclusive nossos pais. Era rígido nas aulas, mas não deixava de ter carisma."

Para o professor, Max sempre foi um menino focado e esforçado. "Educado nem preciso dizer: isso você percebe nos primeiros 5 minutos em que fica com ele."

O professor acredita que existe uma visão equivocada sobre o Vértice. "Acham que aqui só se estuda, mas não é verdade. Eles são adolescentes como outros", garante Marcão. "Lembra que a gente pulava esse muro para ir almoçar ali na esquina?", pergunta Max. "O muro agora é alto, não dá mais para pular, mas o restaurante continua excelente", diz o professor.

"Foi muito bom voltar aqui e lembrar de onde vim", diz Max, que se formou em Direito na USP e hoje é sócio do escritório de advocacia Pinheiro Neto, um dos maiores de São Paulo. Seu ex-professor diz que, assim como Max, muitos alunos da primeira turma da escola se graduaram em universidades de prestígio e têm hoje carreiras bem-sucedidas.

O advogado nota que a área ocupada pelo Vértice cresceu. "Aumentou, não tinha isso tudo." A escola comprou casas vizinhas e as transformou em salas de aula. "Mas decidimos que não vamos crescer mais. Para manter nossa filosofia de ambiente familiar, temos que limitar", conta o professor.

Palavra de professor

Escolas no topo do ranking da região apostam em métodos diferentes de ensino

Móbile: contra o senso comum

O principal diferencial da Escola Móbile, segundo o professor de estudos literários e coordenador de Humanas, Wilton Ormundo, é a ênfase na formação cultural. Ele conta que o Móbile estimula o interesse pela cultura durante as aulas e no cotidiano dos alunos, fora das salas. Um exemplo é o cinema. "Achamos importante essa questão e pensamos no que podemos fazer para nosso estudante entender e valorizar mais essa arte." Wilton diz que fica com a sensação de dever cumprido ao encontrar ex-alunos em peças de teatro ou lançamentos de livros. "É bom ver que viraram pessoas autônomas, que sabem escolher os melhores produtos culturais da cidade, fugindo do senso comum."

Etapa: valorizando a prata da casa

Muitos alunos do Etapa retornam à escola como professores. Simone Ferreira Gonçalves Motta, de 43, dá aulas de gramática e redação no colégio há mais de 20 anos. No final dos anos 80, teve oportunidade de fazer cursinho no Etapa e se destacou. Assim que passou em Letras na USP, foi chamada pelo colégio para trabalhar. "O Etapa tem uma política de aproveitar o potencial das pessoas de dentro. Como eu havia acabado de entrar na universidade, não podia dar aulas. Comecei como atendente e, assim que me formei, a sala de aula já esperava por mim." Outros professores do colégio foram alunos de Simone. "São meus colegas, mas me chamam de professora até hoje", conta, orgulhosa.

Bandeirantes: foco na performance

O Bandeirantes é competitivo e a professora de inglês Patrícia Lolo, de 42 anos, tem orgulho disso. "É um aspecto que nos destaca. Os alunos que saem daqui acham tudo na vida fácil, não se desesperam com cobranças no trabalho", diz. "Olhamos os adolescentes e pensamos em quem eles vão ser depois que saírem daqui. Isso nos motiva." Apesar de ser rígido, o colégio se preocupa bastante com o bem-estar dos alunos e professores, conta Patrícia. Um exemplo foi quando aceitou virar sede da ONG para crianças e adolescentes com deficiência criada pela professora. "Fiz a proposta porque meu filho de 9 anos é deficiente. Eles aceitaram e percebi que, para a escola, não sou só uma profissional."

Maria Imaculada: além do vestibular

O Colégio Maria Imaculada segue os preceitos de madre Carmen Sallés,

religiosa espanhola morta em 1911, que pregava uma educação preventiva para evitar os erros que pudessem ser cometidos pelos alunos, como o envolvimento com as drogas. Fruto disso é uma educação personalizada, que a professora de história e sociologia da escola Fabiana Scoleso elogia e segue. "O nosso objetivo é formar o aluno na sua totalidade e não alguém que vai só prestar vestibular. Devemos entender o jovem como cidadão, filho, aluno e estudante. Eu mesma me preocupo em educar jovens com condições de responder não só ao mercado de trabalho, mas às questões éticas do dia a dia", define.