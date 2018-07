Piscicultura: setor debate qualidade

As boas práticas de manipulação do pescado, antes mesmo de o produto chegar às prateleiras, são essenciais para garantir um produto de qualidade e a segurança alimentar. ''É também uma forma de agregar valor ao produto'', destaca a pesquisadora Agar Costa Alexandrino de Pérez, do Centro do Pescado Marinho, do Instituto de Pesca de São Paulo. Este é um dos assuntos em debate durante o 3º Simpósio de Controle do Pescado (Simcope), que começa hoje e vai até sexta-feira, em São Vicente (SP). A palestra de abertura, hoje, às 12 horas, abordará o tema política do alimento seguro. A programação prossegue hoje com palestras sobre sistema APPCC na América Latina, rastreabilidade na pesca e busca pela inocuidade. Amanhã, as palestras serão sobre inovação tecnológica e alimento seguro, realidade da indústria de pescado e perspectivas do aproveitamento dos subprodutos da industrialização do pescado. No último dia, serão abordados os temas competitividade do Brasil no mercado mundial, mercado brasileiro de pescado na América Latina e aspectos econômicos do mercado brasileiro de pescado. Estão programados ainda minicursos, nos dias 5 e 6, das 8 às 18 horas. São três cursos: perigos biológicos e químicos em pescado, análise sensorial em pescado e introdução à segurança alimentar e nutricional. Informações, no site: www.pesca.sp.gov.br.