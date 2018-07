Piscina gratuita alivia o calor na zona sul de São Paulo

O verão começa no dia 21 de dezembro, mas as altas temperaturas não estão esperando a estação chegar. Uma alternativa para enfrentar o calor são as piscinas municipais, mantidas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo.

No Centro Esportivo Balneário Jalisco, no Campo Belo, zona sul da capital paulista, há uma piscina infantil e outra no formato de um grão de feijão. A entrada é gratuita e a visitação é aberta ao público aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Durante a semana, o Centro oferece aulas à população.

A limpeza das piscinas é feita diariamente por uma empresa terceirizada e o controle da qualidade da água, segundo a Secretaria, é constante. Uma vez por mês amostras são levadas para testes em laboratório, para garantir que o local esteja sempre apropriado para uso.

Todas as piscinas têm salva-vidas capacitados, com certificado em monitoramento aquático, experiências anteriores e mais de 21 anos de idade. Eles utilizam os equipamentos obrigatórios, como uniforme, cadeirão, guarda-sol, desfibriladores e kit de primeiros socorros.

Como chegar:

O Centro Esportivo Balneário Jalisco fica na Rua Rodes, 112, no Campo Belo.