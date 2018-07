Piso de ginásio cede e fere 95 pessoas em baile no RS Parte do chão de um ginásio cedeu durante a realização de um baile funk na madrugada de hoje em Porto Alegre (RS). Segundo informações do Corpo de Bombeiros da capital gaúcha, pelo menos 95 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Cristo Redentor e Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Aproximadamente 1,5 mil pessoas estariam no local no momento do acidente, que ocorreu por volta das 3h de hoje.