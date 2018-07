Piso do metrô começa a ser substituído

Segundo o Metrô, a Estação República deve ficar em obras até o fim do ano. O granito foi escolhido como revestimento do chão porque é mais durável e mais fácil de limpar do que a borracha. Além disso, por ser claro, reflete melhor a luz e contribui para a iluminação dos terminais.

Além de trocar o piso do mezanino e das plataformas, os operários deverão trocar os forros da República, fazer um novo projeto de iluminação e tratar o concreto das paredes. "Para garantir a segurança dos 172 mil usuários que circulam pelo local diariamente durante as obras, além de fazer comunicação visual para orientar os passageiros, o Metrô vai colocar tapumes para isolar as áreas onde os serviços estiverem sendo executados", informou a empresa, por nota. Questionada sobre o valor dos serviços, não houve resposta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.