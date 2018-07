Piso dos professores do ensino básico será de R$ 1.567 O novo piso salarial dos professores do ensino básico das escolas públicas brasileiras será de R$ 1.567,00. É um aumento de 7,97% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 1.451,00. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (10) pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante.