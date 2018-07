Piso salarial paulista tem reajuste de até 12% e vai a R$505 O governador José Serra (PSDB) anunciou nesta segunda-feira os novos valores dos pisos salariais para os trabalhadores do setor privado do Estado de São Paulo. Com reajuste de até 12,22 por cento, os pisos são dirigidos a categorias com pouca mobilização sindical, como trabalhadores domésticos e rurais, e que não têm piso salarial fixado. Em meio à crise financeira global, o índice é ligeiramente maior do que o aplicado ao salário mínimo nacional, que passou de 415 reais para 465 reais, com reajuste de 12,04 por cento. "Parece que são responsáveis (os valores) e que podem ser absorvidos pela economia paulista, defendendo a renda sem causar desemprego", disse Serra a jornalistas, mencionando que o piso procura proteger os rendimentos dos empregados com baixa organização. São três faixas salariais, estipuladas de acordo com grupos de ocupação dos trabalhadores, seguindo decreto estadual de 2007. A primeira faixa subiu de 450 reais para 505 reais, com alta de 12,22 por cento. A segunda foi de 475 reais para 530 reais (+11,57 por cento) e a terceira, de 505 reais para 545 reais (+7,92 por cento). Em 2008, os reajustes foram menores, variando de 9,75 por cento a 3,06 por cento. O método de cálculo do aumento prevê o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação (INPC) no período. O projeto segue ainda na tarde desta segunda-feira para a Assembléia Legislativa e a expectativa do governo paulista é que os novos pisos entrem em vigor em abril. Estavam presentes no anúncio representantes de quatro centrais sindicais (Força Sindical, UGT, CGTB e Nova Central), além da Federação dos Empregados e Trabalhadores Domésticos. De acordo com Ricardo Patah, presidente da UGT, os pisos atingem 1 milhão dos 12 milhões de trabalhadores paulistas. A fiscalização da aplicação dos pisos é realizada pelo Ministério do Trabalho. Na semana passada, o governador anunciou medidas para estimular a economia paulista e garantir a aplicação do investimento do Estado fixado em 20,6 bilhões de reais. (Reportagem de Carmen Munari; Edição de Renato Andrade)