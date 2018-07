Pista cede e BR-267 é fechada em Minas Gerais

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) interditou às 8 horas deste domingo, 4, o km 29 da BR-267, entre as cidades de Argirita e Maripá de Minas, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da pista cedeu no trecho, em decorrência de erosão. Não há previsão de recuperação e liberação da estrada, que liga Leopoldina a Juiz de Fora. Como rota alternativa, a PRF recomenda os motoristas que deixam Leopoldina a acessar a BR-116 e depois seguir por estradas estaduais. Quem parte de Muriaé deve ir até Três Rios, no Rio de Janeiro, pela mesma rodovia. Neste último caso, o percurso aumenta em cerca de 40 km.