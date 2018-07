Pista central da Marginal do Pinheiros é liberada A pista central da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, sentido rodovia Castelo Branco, já foi liberada, segundo informação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via estava fechada desde as 8h45 desta sexta-feira, devido a uma colisão entre um carro e uma moto, que deixou um ferido, próximo à Ponte do Socorro.