Pista central da Via Anchieta é liberada após acidente

Dois carros, um ônibus e uma carreta se envolveram no acidente. Por causa da interdição, o motorista chegou a enfrentar morosidade do quilômetro 25 até o 19. Segundo a concessionária Ecovias, por volta das 9h30 o tráfego era intenso no sentido São Paulo, mas sem pontos de parada.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal em ambos os sentidos. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta. Para o retorno à capital paulista, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Chovia fraco no trecho de serra, e o tempo estava encoberto na Baixada Santista e no Planalto por volta das 9h30.