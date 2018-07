Pista da Fernão Dias continua interditada A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias continua totalmente interditada na altura do quilômetro 82, região de Guarulhos, por causa do alagamento. De acordo com a Polícia Rodoviária, o congestionamento já atinge o município de Mairiporã, numa extensão de cerca de 20 quilômetros. A pista no sentido Belo Horizonte foi liberada por volta da meia-noite. Mesmo assim, às 0h50, ainda persistia um congestionamento de dois quilômetros. A Polícia Rodoviária informou também que torcedores do Corinthians que estão em dois ônibus, na altura do quilômetro 74, na pista sentido São Paulo, provenientes de Bragança Paulista, promovem um quebra-quebra em outros veículos que estão parados na rodovia. As viaturas da Polícia Rodoviário ainda não conseguiram chegar ao local.