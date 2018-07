Pista da Fernão Dias é liberada após remoção de carga A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou por volta das 18 horas a pista da rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 76, que até então registrava congestionamento de seis quilômetros. A segunda pista estava interditada devido à remoção de uma carga de bobinas plásticas de um caminhão que tombou na noite de ontem, no sentido São Paulo-Minas Gerais. No final da manhã, o congestionamento atingiu mais de dez quilômetros. Não foram registradas vítimas no acidente. Na Dutra, a concessionária Nova Dutra informa que o tráfego está congestionado do quilômetro 110 ao quilômetro 117, na região Taubaté, em São Paulo, sentido Rio de Janeiro, por obras de melhoria na faixa da direita e no acostamento, que encontram-se interditados. A rodovia Anhangüera apresenta no quilômetro 96, na região de Campinas, ponto de congestionamento devido a obras nos dois sentidos da pista. As rodovias Bandeirantes, Raposo Tavares, Castello Branco e sistema Anchieta-Imigrantes registram tráfego normal.